В сыре из Татарстана нашли растительные жиры, суд пресек фальсификацию товара

news_top_970_100
Республика
20 июня 2025  11:05

Кировский районный суд Казани удовлетворил иск Роспотребнадзора, запретив местной компании «Молочная мастерская» использовать растительные жиры при производстве сыра и другой молочной продукции.

Как установили эксперты, в ходе проверок в образцах продукции были обнаружены растительные стерины, а также выявлены нарушения по жирно-кислотному составу. Эти признаки свидетельствуют о фальсификации молочных продуктов, что особенно опасно для детей и аллергиков.

«Решение суда обязывает предприятие полностью прекратить использование немолочных жиров и усилить производственный контроль», – сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Отметим, что фальсифицированная продукция компании реализовывалась в нескольких регионах страны.

Специалисты предупреждают, что употребление таких продуктов может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая аллергические реакции и нарушения обмена веществ.

Суд принял во внимание все представленные доказательства и вынес решение в пользу потребителей. Теперь производитель обязан строго соблюдать требования к качеству молочной продукции.

news_right_column_240_400
Новости
Данир Закиров: На плечи детей войны легли недетские заботы
В Татарстане подвели итоги акции «Судебные приставы - детям»
В 2025 году в Татарстане за вред природе подано исков на 214 млн рублей
Татарстан впервые поставил в Иран 6,1 тыс. тонн пшеницы
Герои рядом: в Татарстане наградили победителей литературного конкурса
В сыре из Татарстана нашли растительные жиры, суд пресек фальсификацию товара
Казанские депутаты оформили подписку для социальных учреждений
Минсельхозпрод РТ сообщает об отборе заявок от граждан на возмещение части затрат