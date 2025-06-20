В сыре из Татарстана нашли растительные жиры, суд пресек фальсификацию товара

Кировский районный суд Казани удовлетворил иск Роспотребнадзора, запретив местной компании «Молочная мастерская» использовать растительные жиры при производстве сыра и другой молочной продукции.

Как установили эксперты, в ходе проверок в образцах продукции были обнаружены растительные стерины, а также выявлены нарушения по жирно-кислотному составу. Эти признаки свидетельствуют о фальсификации молочных продуктов, что особенно опасно для детей и аллергиков.

«Решение суда обязывает предприятие полностью прекратить использование немолочных жиров и усилить производственный контроль», – сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Отметим, что фальсифицированная продукция компании реализовывалась в нескольких регионах страны.

Специалисты предупреждают, что употребление таких продуктов может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая аллергические реакции и нарушения обмена веществ.

Суд принял во внимание все представленные доказательства и вынес решение в пользу потребителей. Теперь производитель обязан строго соблюдать требования к качеству молочной продукции.