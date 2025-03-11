В Татарстан вернулись первые грачи с зимовки

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Республика
11 марта 2025  13:57

В некоторых районах Татарстана заметили первых грачей, вернувшихся с зимовки. Птиц зафиксировали в Агрызском, Актанышском, Алькеевском, Дрожжановском, Камско-Устьинском, Мензелинском, Сармановском районах, а также в Казани. Как сообщили в Государственном комитете по биоресурсам, грачи прилетают не все сразу: первыми появляются самцы, а затем уже самки.  

Специалисты отмечают, что грачи на протяжении многих десятилетий возвращаются в одни и те же места обитания. Они предпочитают селиться на высоких деревьях, таких как березы, тополя или лиственницы. В первые две-три недели после прилета птицы особенно активны и шумны – они занимаются разделом гнезд и подготовкой к новому сезону.  

Возвращение грачей традиционно считается одним из первых признаков наступления весны. Эти птицы играют важную роль в экосистеме, помогая контролировать численность насекомых и других вредителей.  

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