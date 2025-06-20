В Татарстане 20 июня ожидаются грозы и похолодание

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Республика
20 июня 2025  08:27

20 июня жителей республики ожидает переменчивая погода с осадками и порывистым ветром. Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, облачность будет сопровождаться кратковременными дождями, местами переходящими в грозы.

Температурный фон заметно снизится: ночные показатели составят +8...+13°C, дневные не превысят +17...+22°C. В Казани столбики термометров остановятся на отметке +19...+21°C.

Особое внимание синоптики обращают на усиление ветра. Северо-западные потоки днем достигнут 6-11 м/с, а во время грозовых фронтов возможны резкие порывы до 15-17 м/с. В утренние часы в отдельных районах вероятны туманы.

Метеорологи рекомендуют жителям учитывать погодные условия при планировании поездок и запастись зонтами. Автомобилистам советуют проявлять осторожность на дорогах во время ливней и при сильных порывах ветра.

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В Татарстане 20 июня ожидаются грозы и похолодание
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