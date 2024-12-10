В Татарстане 2025 года стартует онлайн-сервис «Госконсьерж» для госуслуг

В Татарстане в рамках инициативы «Госуслуги 2.0» будет внедрен новый сервис «Госконсьерж», позволяющий получать государственные услуги в режиме онлайн. Об этом сообщил Булат Габдрахманов, заместитель министра цифрового развития, на заседании Комитета Госсовета РТ по вопросам экономики, инвестиций и предпринимательства.

По словам Габдрахманова, пользователи смогут обратиться к сотрудникам МФЦ по телефону, и они примут заявление на любую услугу. Заявителям не потребуется лично посещать офис, что значительно упростит процесс получения услуг.

«Вы просто звоните, сообщаете о своей проблеме и получаете услугу в онлайн-формате. Такой подход не имеет аналогов в других регионах России», – подчеркнул он.

Внедрение сервиса запланировано на первый или второй квартал 2025 года.