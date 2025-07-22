В Татарстане 22 июля прогнозируют грозу и жару до +30°С

Синоптики предупреждают о непростых погодных условиях в Татарстане 22 июля. Согласно данным Гидрометцентра республики, регион ожидает переменная облачность с кратковременными дождями в отдельных районах. В дневные и вечерние часы возможны грозовые ливни с градом.

Температурный фон останется высоким: ночные показатели не опустятся ниже +14°С, а днём воздух прогреется до +25...+30°С. Ветер восточного и юго-восточного направления будет дуть со скоростью 4-9 м/с, но при грозовых фронтах возможны резкие порывы до 15-20 м/с.

Метеорологи обращают внимание на вероятность локальных усилений ветра до 14 м/с в отдельных районах. Утром столбики термометров покажут около +19°С, но уже к полудню температура начнёт стремительно расти.