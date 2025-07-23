В Татарстане 23 июля ожидается нестабильная погода с дождями и грозами

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Республика
23 июля 2025  07:54

23 июля в Республике Татарстан прогнозируется переменчивая погодная ситуация. По данным Гидрометцентра РТ, день начнётся с облачной с прояснениями погоды, однако уже к середине дня ожидаются кратковременные дожди, местами — сильные, сопровождающиеся грозами и локальным градом. 

Ветер будет дуть с северо-западного направления, постепенно переходя на северо-восточное. Его скорость составит 5–10 м/с, а в отдельных районах, особенно при грозовой активности, возможны порывы до 15–20 м/с. В ночные часы местами сохраняется вероятность тумана. 

Температурный режим останется в пределах климатической нормы: ночью столбики термометров покажут от +14 до +19 °C, днём воздух прогреется до +23…+28 °C. В Казани максимальная температура составит около +26 °C, однако из-за дождей и облачности ощущаться это может прохладнее. 

Синоптики рекомендуют быть внимательными в период гроз, избегать открытых пространств и высоких деревьев, а также учитывать погодные условия при планировании поездок — сильный ветер и ливни могут повлиять на дорожную ситуацию. 

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