В Татарстане 236 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве республики.

89 человек из заразившихся госпитализировали, 147 получают лечение на дому.

Традиционно самое большое число заболевших в Казани – 108, на втором месте по численности Набережные Челны с 14 заболевшими.

При этом 10 человек погибло и 270 выздоровело. Такие данные предоставил сервис стопкоронавирус.рф.



Ранее «КВ» сообщали, что с момента запрета проезда в общественном транспорте ситуация улучшилась и меньше 150 человек за утро пытались проехать без QR-кодов, часть из которых высадили.

