 В Татарстане 236 новых случаев заболевания коронавирусом
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В Татарстане 236 новых случаев заболевания коронавирусом

При этом 270 человек выздоровели. 

Город
2 декабря 2021  13:34
Автор:
Елена Молчанова

В Татарстане 236 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве республики. 

89 человек из заразившихся госпитализировали, 147 получают лечение на дому.

Традиционно самое большое число заболевших в Казани – 108, на втором месте по численности Набережные Челны с 14 заболевшими. 

При этом 10 человек погибло и 270 выздоровело. Такие данные предоставил сервис стопкоронавирус.рф. 

Ранее «КВ» сообщали, что с момента запрета проезда в общественном транспорте ситуация улучшилась и меньше 150 человек за утро пытались проехать без QR-кодов, часть из которых высадили. 
 

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