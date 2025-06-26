В Татарстане 26 июня местами прогнозируют грозы с градом и порывистый ветер

Сегодня жителей республики ждет неустойчивая погода с резкими переменами. Синоптики предупреждают о мощных ливнях, которые местами будут сопровождаться грозами и даже выпадением града в юго-западных районах республики.

По данным Гидрометцентра РТ, в течение дня облачность будет меняться от сплошной до частичной. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в дневные часы. Особую опасность представляют шквалистые порывы ветра, которые при грозе могут достигать 15-20 м/с.

Температурный фон останется умеренным для этого времени года. Ночные показатели опустятся до +11...+16°C, тогда как днем столбики термометров поднимутся до +18...+23°C.

Метеорологи обращают внимание, что южные и юго-западные районы Татарстана окажутся в зоне наибольшего риска возникновения экстремальных погодных явлений.