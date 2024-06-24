В Татарстане 28 июня пройдет масштабная ярмарка вакансий

В предстоящую пятницу, 28 июня, в Татарстане на 49 площадках пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Жителям республики представят тысячи вакансий от ведущих предприятий, а также все возможности современной службы занятости.

Масштабная ярмарка вакансий проводится по всей России по решению Правительства РФ с целью обеспечения кадровой потребности стратегически важных предприятий.

Так, в прошлом году в Татарстане ярмарка трудоустройства привлекла внимание 32 тысяч человек, из которых 3,4 тысячи были трудоустроены (в том числе 1,3 тысячи – на предприятия ОПК).

В этом году региональный этап ярмарки вакансий прошел 12 апреля на 46 площадках республики. Было представлено более 29 тысяч вакансий от 604 работодателей. Участие приняли свыше 12 тысяч человек.