В Татарстане 306 населенных пунктов остаются без газа

В Татарстане 306 населенных пунктов лишены доступа к газу, что составляет около 11% всех деревень и городов республики. На пресс-конференции в Кабмине РТ гендиректор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов объяснил причины отсутствия газа в этих местах.

Согласно официальным данным, в Татарстане насчитывается 3 140 населенных пунктов, из которых газифицировано 2 834. Работа по газификации продолжается, и финансирование регулярное. "Вопросов по бюджету нет, все идет по утвержденному графику с Минпромторгом РТ", — отметил Усманов.

Тем не менее, это не гарантирует, что во всех 306 населенных пунктах будет установлено газоснабжение. Решения принимаются исходя из целесообразности и экономической выгоды строительства газовой инфраструктуры. Если проект оказывается невыгодным, для жителей будут предусмотрены альтернативные источники энергии, такие как электричество.

"Если в деревне всего пять домов и провести газопровод на 100 километров, это, скажем прямо, малоприемлемо с точки зрения рентабельности. На эти средства можно создать больше объектов, которые будут обслуживать большее число потребителей", — добавил Усманов.

Кроме того, стало известно, что в рамках программы догазификации в Татарстане газ был подведен к границам более 28 тысяч участков, и 81% домовладений стали его потребителями, что превышает среднероссийский уровень.