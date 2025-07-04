В Татарстане 4 июля ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами

По данным синоптиков, четвертый день июля в Татарстане будет облачным с периодическими прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, а в отдельных районах возможны грозовые ливни. Ветер западного и северо-западного направления будет дуть со скоростью 6 - 11 метров в секунду, с порывами до 14 м/с, а во время грозы возможно кратковременное усиление до 15 - 18 м/с.

Температурный фон останется комфортным для начала июля - столбики термометров покажут от +21 до +26 градусов. Метеорологи рекомендуют жителям республики при выходе из дома иметь при себе зонты и легкие ветровки, особенно тем, кто планирует длительное пребывание на открытом воздухе.

