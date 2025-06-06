В Татарстане активно ведется капитальный ремонт в 526 многоквартирных домах

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Республика
6 июня 2025  17:10

На видеосовещании под председательством Рустама Минниханова обсудили ход капитального ремонта социальных учреждений и многоквартирных домов в республике. Как доложил министр строительства Марат Айзатуллин, в настоящее время в регионе реализуются масштабные ремонтные программы.

В сфере образования работы ведутся на 213 объектах. Особое внимание уделено ремонту школьных пищеблоков - подрядчики уже работают на 70 объектах. В сфере здравоохранения ремонтируется 226 учреждений, включая 78 фельдшерско-акушерских пунктов, где выполнено 86% работ.

Значительные объемы работ выполняются в культурной сфере (72% выполнения) и социальных учреждениях (81%). В рамках экологических программ ведется ремонт гидротехнических сооружений и расчистка водоемов на 11 объектах из 21 запланированного.

Особое внимание уделено капитальному ремонту жилого фонда. В 2025 году в программу включены 911 многоквартирных домов на общую сумму 11,3 млрд рублей. На сегодня завершен ремонт в 51 доме, еще в 526 работы продолжаются.

Параллельно в республике проходит голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в 2026 году. На данный момент в нем уже приняли участие более 361 тысячи жителей Татарстана.

Как подчеркнул Минниханов, все программы находятся на особом контроле правительства республики и должны быть выполнены в установленные сроки с соблюдением необходимых стандартов качества.

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