В Татарстане более 2,7 тысяч выпускников пересдают ЕГЭ

В Татарстане стартовала дополнительная сессия Единого государственного экзамена, в которой принимают участие 2 795 выпускников текущего года. Как сообщает министерство образования и науки РТ, возможность улучшить свои результаты предоставлена только одиннадцатиклассникам 2025 года.

3 июля экзамены проходят в 21 пункте проведения, где свои знания демонстрируют 1 459 участников, включая 23 школьника с ограниченными возможностями здоровья. На следующий день, 4 июля, к испытаниям приступят ещё 1 336 выпускников (14 из них - с ОВЗ) в 18 экзаменационных пунктах.

Важно отметить, что при невозможности явиться на пересдачу по уважительной причине, например, по болезни, предыдущий результат экзамена сохраняется. Итоги экзаменов 3 и 4 июля будут известны не позднее 15 июля. При этом решение об аннулировании первоначального результата будет приниматься экзаменационной комиссией только после утверждения новых баллов.