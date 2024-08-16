В Татарстане более 40 тысяч пожилых сельчан прошли медобследование

Пожилых сельчан доставка привозят в медицинские учреждения для прохождения диспансеризации, вакцинации и других медицинских процедур. Эти мероприятия проводятся в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Проект направлен на повышение качества жизни пожилых людей и создание условий для активного долголетия.

Благодаря сотрудничеству комплексных центров социального обслуживания населения и медицинских учреждений в 2023 году около 61,7 тысяч жителей Татарстана воспользовались возможностью получить медицинскую помощь в районных больницах.

В текущем году планируется обеспечить медицинскими услугами примерно 57 тысяч сельчан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.