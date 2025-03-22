В Татарстане более 5 тысяч жителей пройдут переобучение в рамках нацпроекта «Кадры»

В 2024 году в Татарстане продолжается реализация программы профессионального обучения для различных категорий граждан. Обучение проводится в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости», который является частью национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда Республики Татарстан.

На данный момент доступны семь образовательных программ, предоставленных Национальным исследовательским Томским государственным университетом. Среди них: разработчик 1С, UI-дизайнер веб- и мобильных приложений, специалист по информационной безопасности, оператор беспилотных авиационных систем, эколог предприятия и экскурсовод (гид).

Программы доступны как в очном формате, так и с использованием дистанционных технологий. Обучение начнется во второй половине апреля. В этом году планируется обучить 5 089 жителей республики. Участники смогут выбрать из 360 востребованных на рынке труда профессий, чтобы освоить новую специальность.

Подать заявку на обучение могут безработные мамы детей дошкольного возраста, сотрудники, находящиеся под угрозой увольнения, граждане старше 50 лет, а также люди с инвалидностью и те, кто находится в отпуске по уходу за ребенком.

Ранее переобучение проводилось в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». С 2019 по 2024 год почти 40 тысяч жителей Татарстана прошли профессиональную подготовку. В прошлом году обучение завершили 4 385 человек, освоив такие профессии, как IT-специалист, SMM-менеджер, менеджер маркетплейсов, психолог, логист, бухгалтер, дизайнер интерьера, графический дизайнер и нутрициолог.