 В Татарстане будут судить дебошира, пьяным устроившего скандал в пассажирском поезде
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В Татарстане будут судить дебошира, пьяным устроившего скандал в пассажирском поезде

Нарушителю общественного порядка может грозить до семи лет лишения свободы.

Республика
14 января 2022  14:23
Автор:
Ольга Полякова

В Татарстане будут судить дебошира, в нетрезвом виде устроившего скандал в пассажирском поезде. Об этом сообщила пресс-служба казанского линейного управления МВД России на транспорте.

В ведомстве рассказали, что нарушителя общественного порядка сняли с поезда Новороссийск — Пермь на станции «Вятские Поляны». Пассажир, будучи пьяным, вел себя агрессивно, выкрикивал нецензурную брань и высказывал угрозы применения силы.

Теперь в отношении мужчины — неоднократно судимого 34-летнего жителя Краснодарского края, возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Дебоширу может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее «КВ» писали, что в Татарстане будут судить бывшего главного инженера «Елабужского аккумуляторного завода», по вине которого работник лишился зрения. Следствие считает, что он нарушил требования охраны труда.

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