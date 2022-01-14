В Татарстане будут судить дебошира, пьяным устроившего скандал в пассажирском поезде

В Татарстане будут судить дебошира, в нетрезвом виде устроившего скандал в пассажирском поезде. Об этом сообщила пресс-служба казанского линейного управления МВД России на транспорте.

В ведомстве рассказали, что нарушителя общественного порядка сняли с поезда Новороссийск — Пермь на станции «Вятские Поляны». Пассажир, будучи пьяным, вел себя агрессивно, выкрикивал нецензурную брань и высказывал угрозы применения силы.

Теперь в отношении мужчины — неоднократно судимого 34-летнего жителя Краснодарского края, возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Дебоширу может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее «КВ» писали, что в Татарстане будут судить бывшего главного инженера «Елабужского аккумуляторного завода», по вине которого работник лишился зрения. Следствие считает, что он нарушил требования охраны труда.