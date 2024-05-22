В Татарстане чаще всего семьи используют материнский капитал для покупки жилья и образования детей

В Татарстане семьи продолжают участие в программе получения материнского капитала. По словам руководителя регионального отделения соцфонда РТ Эдуарда Вафина, с начала действия программы, его получили 377,4 тысяч семей, которым перечислили 140 млрд рублей.

В этом году 12,7 тысяч родителей получили 3,5 млрд рублей, и 87% семей полностью или частично использовали эти средства. Основная часть средств идет на погашение ипотечных кредитов и займов. Это направление выбрали 267 тысяч семей, из которых 4,5 тысячи сделали это в 2024 году.

На улучшение жилищных условий направили средства 43 тыс. семей, в 2024 году – 595 семей. На образование детей потратили 43,5 тыс. семей, в этом году – 1,7 тыс. семей. Маткапитал также использовали на накопительную пенсию матери и на социальную адаптацию детей-инвалидов.

На ежемесячные выплаты до достижения ребенком трех лет подали заявления 23,5 тыс. семей, получив 1,7 млрд рублей, заявил Вафин.

Материнский капитал ежегодно индексируется. В этом году после индексации его размер составляет 630,9 тыс. рублей на первого ребенка и 833,8 тыс. рублей – на второго, если средства ранее не использовались.

Если часть капитала уже потрачена, индексируется остаток, который можно проверить на портале госуслуг в разделе «Семья и дети».