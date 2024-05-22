В Татарстане депутата подозревают в получении взятки

Депутат из Актанышского муниципального района подозревается в получении взятки, сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Республике Татарстан.

По данным следствия, за период с 2018 по 2020 год подозреваемый, который на тот момент был главой района, получил взятку от представителя строительной фирмы в виде реконструкции своего дома стоимостью более 21,8 млн рублей, за помощь в заключении подрядных договоров на строительно-ремонтные работы и их оплату.

Следствие планирует обратиться в суд с запросом о его заключении под стражу.