В Татарстане депутата подозревают в получении взятки

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Республика
22 мая 2024  13:32
Автор:
Эндже Гарафиева

Депутат из Актанышского муниципального района подозревается в получении взятки, сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Республике Татарстан.

По данным следствия, за период с 2018 по 2020 год подозреваемый, который на тот момент был главой района, получил взятку от представителя строительной фирмы в виде реконструкции своего дома стоимостью более 21,8 млн рублей, за помощь в заключении подрядных договоров на строительно-ремонтные работы и их оплату.

Следствие планирует обратиться в суд с запросом о его заключении под стражу.

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