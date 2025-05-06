В Татарстане к 80-летию Победы отремонтируют дороги героев

В честь 80-летия Победы в Татарстане проведут ремонт дорог, названных в честь героев и событий Великой Отечественной войны. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и других программ при финансировании из федерального и регионального бюджетов.

В 2024 году в республике уже отремонтировали 14 таких участков, а в этом году приведут в порядок еще 17. Ветераны и жители районов, где расположены эти дороги, смогут оценить обновленные более 9,3 км улиц. Работы затронут Агрызский, Альметьевский, Апастовский, Бавлинский, Балтасинский, Бугульминский, Верхнеуслонский, Зеленодольский, Мамадышский районы и Набережные Челны.

Всего в рамках нацпроекта в Татарстане планируется отремонтировать 131 объект общей протяженностью свыше 200 км.