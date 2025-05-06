В Татарстане к 80-летию Победы отремонтируют дороги героев

news_top_970_100
Республика
6 мая 2025  16:00

В честь 80-летия Победы в Татарстане проведут ремонт дорог, названных в честь героев и событий Великой Отечественной войны. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и других программ при финансировании из федерального и регионального бюджетов.

В 2024 году в республике уже отремонтировали 14 таких участков, а в этом году приведут в порядок еще 17. Ветераны и жители районов, где расположены эти дороги, смогут оценить обновленные более 9,3 км улиц. Работы затронут Агрызский, Альметьевский, Апастовский, Бавлинский, Балтасинский, Бугульминский, Верхнеуслонский, Зеленодольский, Мамадышский районы и Набережные Челны.

Всего в рамках нацпроекта в Татарстане планируется отремонтировать 131 объект общей протяженностью свыше 200 км.

news_right_column_240_400
Новости
«Родина в сердце Героя»: лица нашей эпохи, нашей истории
«Родина в сердце Героя»: лица нашей эпохи, нашей истории
«Бессмертный полк» в Казани: шествие и праздничный концерт
В Татарстане на День Победы ожидается прохладная погода с дождями
В Казани во время празднования Дня Победы связь отключать не будут
Фестиваль «Радио Победа» в Казани соединит эпохи
«Бессмертный полк» поднялся в небо Казани на вертолете МЧС
В Казани открыли новый пункт бесплатного питания для пенсионеров
В Татарстане к 80-летию Победы отремонтируют дороги героев