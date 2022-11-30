В Татарстане компания «КРК Групп» задолжала 46 своим сотрудникам 3,3 млн рублей

Следственным органам во время проведения процессуальных действий по факту невыплаты зарплаты сотрудникам компании «КРК Групп» удалось добиться погашения задолженности.

На данный момент задолженность по заработной плате на сумму 3,3 млн рублей перед 46 сотрудниками погашена в полном объеме, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану.

Ранее «КВ» сообщали, что в РТ «НефтеГазСтрой 116» задолжал двум сотрудницам по зарплате почти полмиллиона рублей. После расследования СКР, задолженность полностью погасили.