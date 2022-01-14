 В Татарстане за сутки от коронавируса скончались шесть человек
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В Татарстане за сутки от коронавируса скончались шесть человек

Госпитализированы с ковидом 36 человек, 78 лечатся дома.

Республика
14 января 2022  14:05
Автор:
Ольга Ильина

В Татарстане за сутки от COVID-19 погибли шесть человек. Среди них: двое мужчин 1939, 1937 года рождения, а также четыре женщины 1950, 1938, 1958, 1953 года рождения. Об этом сообщили в Минздраве РТ. 

Всего за прошедшие сутки в республике зафиксировали 114 новых случаев. Из них четыре – завозные, остальные заразились контактно. Госпитализированы 36 человек, 78 лечатся дома.

В Казани заболели 73 человека, в Набережных Челнах –13. Шесть случаев зафиксировали в Нурлатском районе и пять в Пестречинском. По три зараженных в Верхнеуслонском и Тюлячинском районах. В Высокогорсом, Лаишевском и Мамадышском районах – по два заболевших. По одному зараженнному в Зеленодольском, Мендлееевском, Нижнекамском, Сабинском и Тукаевском районах.

По итогу за весь период пандемии в Татарстане выявили более 44 тыс. случаев COVID-19. Вакцинировались более 2 млн человек.

Ранее заминистра здравоохранения республики Владимир Жаворонков заявлял, что в Татарстане более 235 тыс. человек не привились от коронавирусной инфекции во второй раз.

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