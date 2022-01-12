В Татарстане под суд пойдет директор детского лагеря, где из окна пятого этажа выпал ребенок

В Татарстане 49-летняя директор Центра развития «Инженеры будущего+» обвиняется в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по республике Андрей Шептицкий.

По версии следствия, летом прошлого года обвиняемая заключила договор об организации отдыха 10-летнего мальчика, по которому обязывалась обеспечить его безопасность, пока он будет находиться в детском оздоровительном лагере в поселке Петровский Лаишевского района. Однако позже во время «пряток» мальчик залез на подоконник и облокотился на москитную сетку открытого окна, но она не выдержала его вес. Ребенок выпал из окна пятого этажа и получил переломы и ушибы.

Обвиняемая признала свою причастность к совершению преступления. Уголовное дело в отношении женщины на данный момент направлено в суд.

Ранее казанца, который устроил стрельбу и сбил полицейского, приговорили к 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.