В Татарстане модернизируют 11 культурных объектов для людей с ОВЗ

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Республика
2 августа 2025  09:59

В рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» в Татарстане обновят построят 11 учреждений культуры, сделав их доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Как отметила первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова, республика занимает второе место в рейтинге «Доступная среда» по доступности культурных объектов для инвалидов. В перечень модернизируемых учреждений вошли библиотеки в Казани, Мамадыше, Арском, Бугульминском и Кукморском районах, а также театры, музеи и детские школы искусств.

Все объекты оборудуют пандусами, лифтами, тактильными моделями и тифлокомментариями. Параллельно в 2025 году планируется капитальный ремонт 19 сельских домов культуры и двух учреждений допобразования в районах республики.

Проект направлен на создание комфортных условий для участия людей с ОВЗ в культурной жизни региона.

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