В Татарстане модернизируют трассу Альметьевск – Муслюмово

В Сармановском районе Республики Татарстан полным ходом идут работы по капитальному ремонту участка автодороги Альметьевск – Муслюмово. Проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Подрядная организация «Татнефтедор» уже завершила основные работы по укладке асфальтобетонного покрытия. На основном полотне дороги использована высококачественная щебеночно-мастичная смесь ЩМА-11, а на примыкающих участках – асфальтобетонная смесь А16Вн. Общая площадь нового покрытия превышает 11,6 тысяч квадратных метров.

Параллельно ведется укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью, что повысит безопасность и долговечность дорожного полотна. Завершающим этапом станет нанесение современной дорожной разметки, соответствующей всем стандартам безопасности.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» направлен на комплексное развитие транспортной системы страны, включая не только ремонт дорог, но и создание комфортной городской среды, обновление общественного транспорта и развитие сопутствующей инфраструктуры. Ремонт участка трассы Альметьевск – Муслюмово станет важным вкладом в улучшение транспортной доступности между населенными пунктами региона.