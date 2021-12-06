 В Татарстане мужчина убил супругу из-за переписки в соцсетях
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В Татарстане мужчина убил супругу из-за переписки в соцсетях

Расследование уголовного дела продолжается. 

Истории
6 декабря 2021  15:39
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане 37-летний мужчина подозревается в убийстве 38-летней супруги. Ее тело было обнаружено в одном из домов села Татарское Бурнашево с признаками удушения. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщил Старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий. 

По версии следствия, супруги распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошла ссора на почве того, что мужчина обнаружил переписку супруги в соцсети. В результате он расправился с женщиной.

Расследование уголовного дела продолжается. Следствие обратится в суд для заключения мужчины под стражу. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Бугульме собутыльники из-за ревности прижгли грудь пенсионера утюгом и ограбили его.

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