В Татарстане на День Победы ожидается прохладная погода с дождями

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Республика
6 мая 2025  16:40

Гидрометцентр Татарстана сообщает о неустойчивой погоде в предпраздничные дни и на 9 мая.

7 мая ночью температура опустится до 0...+5°С, возможны заморозки. Днем воздух прогреется до +14...+19°С.

8 мая местами пройдут небольшие дожди. Ночные температуры составят +5…+10°С, дневные - +14...+19°С.

В День Победы, 9 мая, ожидается дождь и температура +13...+18°С. 10 мая осадков не прогнозируется, воздух прогреется до +15...+20°С.

Жителям и гостям республики стоит учитывать погодные условия при подготовке к праздничным мероприятиям.

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