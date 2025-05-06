В Татарстане на День Победы ожидается прохладная погода с дождями

Гидрометцентр Татарстана сообщает о неустойчивой погоде в предпраздничные дни и на 9 мая.

7 мая ночью температура опустится до 0...+5°С, возможны заморозки. Днем воздух прогреется до +14...+19°С.

8 мая местами пройдут небольшие дожди. Ночные температуры составят +5…+10°С, дневные - +14...+19°С.

В День Победы, 9 мая, ожидается дождь и температура +13...+18°С. 10 мая осадков не прогнозируется, воздух прогреется до +15...+20°С.

Жителям и гостям республики стоит учитывать погодные условия при подготовке к праздничным мероприятиям.