 В Татарстане на трассе М-7 автобус столкнулся со снегоуборщиком
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В Татарстане на трассе М-7 автобус столкнулся со снегоуборщиком

В аварии пострадали несколько пассажиров и водитель снегоуборщика.

Республика
14 января 2022  10:27
Автор:
Ольга Ильина

На 966-м километре трассы М-7 автобус Higer, двигавшийся по направлению Набережные Челны – Казань, столкнулся со снегоуборочной машиной. В результате ДТП несколько пассажиров и водитель снегоуборщика получили травмы. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.

Прокуратура Татарстана после аварии проводит проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения участниками ДТП.

Ранее в Альметьевском районе отечественная легковушка выехала «на встречку» и столкнулась с микроавтобусом. Два человека погибли, пятеро пострадали.

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В Татарстане на трассе М-7 автобус столкнулся со снегоуборщиком