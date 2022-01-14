В Татарстане на трассе М-7 автобус столкнулся со снегоуборщиком

На 966-м километре трассы М-7 автобус Higer, двигавшийся по направлению Набережные Челны – Казань, столкнулся со снегоуборочной машиной. В результате ДТП несколько пассажиров и водитель снегоуборщика получили травмы. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.

Прокуратура Татарстана после аварии проводит проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения участниками ДТП.

Ранее в Альметьевском районе отечественная легковушка выехала «на встречку» и столкнулась с микроавтобусом. Два человека погибли, пятеро пострадали.