В Татарстане наблюдается рост реальных зарплат на 16,2%

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Республика
1 августа 2024  15:42

Как следует из данных, опубликованных Росстатом, в мае в Татарстане выросли реальные зарплаты граждан. Рост составил 16,2% или 73,01 тысячи рублей.

Что касается среднемесячной начисленной зарплаты, то с начала года по май месяц она составила 68,5 тысяч рублей, что означает рост на 19,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это первый показатель по всему Приволжскому федеральному округу. Ближе всего к Татарстану Пермский край, там зарплата составляет 68,1 тыс. руб.

Если говорить про среднюю зарплату по России, то в мае она составила 82,4 тысячи рублей показав рост на 18,7% за год.

Напомним, вчера стало известно, что власти республики повысили прожиточный минимум на 2025 год на 2 тысячи рублей.

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В Татарстане наблюдается рост реальных зарплат на 16,2%
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