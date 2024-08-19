В Татарстане начали продавать самодельные атрибуты для квадробики

В Нижнекамске набирает популярность необычное увлечение подростков – квадробика. Квадроберы, как называют себя любители этого тренда, изображают животных, передвигаясь на четвереньках. Для большей реалистичности они используют маски и хвосты.

На волне популярности нового увлечения на сайте объявлений «Авито» появились предложения о продаже самодельных масок животных специально для квадробики. На данный момент можно приобрести маски волка и кошки по цене от 125 рублей, пишет НТР.

Квадробика сочетает в себе элементы фитнеса, субкультуры и хобби. Дети передвигаются на четвереньках, украшая себя меховыми хвостами, накладными ушами и лапами.

Психологи КФУ считают, что это явление обусловлено стремлением подростков к групповой принадлежности и желанием быть похожими на своих сверстников.