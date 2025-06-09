В Татарстане начался ремонт моста через реку Ик с полным перекрытием движения

С 9 июня 2024 года в Муслюмовском районе Татарстана полностью прекращено движение транспорта по автодороге Актаныш-Муслюмово. Ограничение связано с капитальным ремонтом мостового перехода через реку Ик и продлится до 20 декабря 2026 года.

Для организации движения транспортных потоков разработаны альтернативные маршруты. Легковой транспорт может использовать объездные пути через населенные пункты Муслюмово — Саклов-Баш — Юлтимерово, Старый Варяш — Нарат-Асты, а также дорожную сеть сел Мелля Тамак и Нарат Асты.

Грузоперевозчикам рекомендованы маршруты по автодорогам Джалиль — Сарманово, Набережные Челны — Сарманово с использованием объезда села Сарманово, а также федеральную трассу М-7 «Волга». Для тяжелогрузового транспорта дополнительно предусмотрены маршруты через Большое Нуркеево — Кадряково и Азнакаево — Дусюмово.

Министерство транспорта Татарстана обращает внимание водителей на необходимость заранее планировать маршруты движения и учитывать временные ограничения. На период ремонтных работ будут усилены патрулирование и контроль за движением на альтернативных направления