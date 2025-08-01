В Татарстане напомнили о наказаниях за неуплату штрафов

Минюст Татарстана обратил внимание граждан на необходимость своевременной оплаты административных штрафов. Как пояснили в ведомстве, такие взыскания выполняют важную профилактическую и компенсационную роль, однако многие продолжают уклоняться от их уплаты.

Яркий пример — недавний случай в Сабинском районе, где местная жительница не оплатила штраф за ненадлежащий присмотр за детьми. Согласно закону, платеж должен быть внесен в 60-дневный срок после вступления постановления в силу, если не предоставлена отсрочка.

За просрочку платежа предусмотрены серьезные санкции: двукратное увеличение суммы (минимум 1000 руб.), 15 суток ареста или 50 часов обязательных работ. В данном случае суд ограничился минимальным штрафом в 1000 рублей, учтя смягчающие обстоятельства.

«Своевременная оплата даже небольших штрафов помогает избежать более строгих мер ответственности», — отметили в министерстве, призвав граждан соблюдать установленные сроки.