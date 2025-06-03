В Татарстане направят 111,8 млн рублей на сохранение лесов

В текущем году в Татарстане выделено 111,8 млн рублей на мероприятия по сохранению лесов в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в РТ» нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщил министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров на заседании президиума Госсовета РТ.

По его словам, средства пойдут на лесовосстановление, заготовку семян, перевод лесных культур в категорию земель лесного фонда, а также на профилактику пожаров. Уже проведены работы по восстановлению лесов на площади 1,5 тыс. га, что составляет 73% от площади вырубленных и погибших насаждений. В планах на этот год – восстановить еще более 2,5 тыс. га.

Летом и осенью специалисты приступят к естественному лесовосстановлению на 1 098 га, создавая условия для роста ценных пород деревьев. Параллельно ведется заготовка семян: пока собрано 616 кг, включая семена сосны, ели и лиственницы. В ближайшие месяцы начнется сбор семян березы, липы и дуба.

Также в этом году предстоит обследовать молодые лесные культуры и оформить перевод их территорий в земли лесного фонда. Дополнительно запланировано создание защитных насаждений на площади свыше 1,9 тыс. га.

Региональный проект «Сохранение лесов в РТ» реализуется в 2025–2030 годах. Ранее, с 2019 по 2024 год, он был частью нацпроекта «Экология», а теперь включен в программу «Экологическое благополучие».