В Татарстане направят 17 млрд рублей на строительство и капремонт 172 объектов

Власти Татарстана планируют в ближайший период реализовать масштабный инфраструктурный блок: в республике построят и обновят 172 объекта на сумму около 17 млрд рублей. Об этом на совещании в Доме правительства сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Работы пройдут в рамках пяти национальных проектов и трех госпрограмм, охватывающих сферы инфраструктуры, экологии, здравоохранения, образования, семьи и молодежной политики. Обсуждение прошло под председательством Раиса Татарстана Рустама Минниханова с участием всех муниципалитетов в формате ВКС.

Параллельно в 2026 году в регионе запланирована реализация 50 республиканских программ с общим финансированием порядка 77 млрд рублей, в том числе четырех — в жилищном строительстве. План по вводу жилья составляет 3,175 млн кв. метров, основную долю займет индивидуальная застройка.

Отдельное внимание уделят социальным направлениям: жилье получат дети-сироты, молодые и многодетные семьи. Продолжится и программа «Наш двор» — на благоустройство 561 придомовой территории предусмотрено 10 млрд рублей.

Кроме того, средства направят на капремонт и строительство объектов образования, здравоохранения, спорта, культуры, молодежной инфраструктуры, а также на обновление гидротехнических сооружений по линии Минэкологии.