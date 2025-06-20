В Татарстане нашли фрагмент оборонительной линии XVIII века

В Альметьевском районе Республики Татарстан во время экспертизы территории, предназначенной для реконструкции нефтяной инфраструктуры, археологи обнаружили остатки укреплений Ново-Закамской засечной черты XVIII века. Исследования проводились по инициативе Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Ново-Закамская оборонительная линия была построена в начале XVIII столетия для защиты юго-восточных рубежей Российской империи. Она проходила по территориям современной Самарской области и Татарстана. Конструкция включала в себя глубокий ров и высокий земляной вал, усиленный реданами — треугольными выступами, которые позволяли вести перекрестный огонь. Кроме того, линия соединяла несколько земляных крепостей, три из которых сохранились в Татарстане: Черемшанская крепость, Шешминский и Кичуйский фельдшанцы.

Обнаруженный участок не имел видимых следов укреплений, так как за прошедшие столетия вал был срыт, а ров засыпан в результате сельскохозяйственных работ и строительства нефтепроводов. Однако археологи, заложив разведочную траншею, выявили в разрезе грунта остатки древнего рва. Сопоставление с историческими картами и архивными документами подтвердило, что найденный фрагмент является частью Ново-Закамской черты.

В настоящее время Комитет РТ по охране объектов культурного наследия готовит документы для включения территории в перечень охраняемых памятников. Заказчики строительных работ уже приступили к разработке мер, направленных на сохранение археологического объекта.