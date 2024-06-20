В Татарстане назвали имя нового мэра города Иннополис

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Республика
20 июня 2024  18:58
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня на внеочередной сессии Совета депутатов Иннополиса было принято решение о досрочном прекращении полномочий мэра города Руслана Шагалеева.

Место ушедшего в отставку градоначальника займет Дмитрий Вандюков, кандидатура которого была единогласно поддержана депутатами.

Роман Шайхутдинов, вице-премьер Республики Татарстан, присутствовавший на заседании, поблагодарил Руслана Шагалеева за проделанную работу и вручил ему медаль «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан».

Пока нет информации о том, что послужило причиной отставки предыдущего мэра и какие задачи будут стоять перед его преемником.

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