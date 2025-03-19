В Татарстане обновят 18 светофоров в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

В 2025 году в Татарстане планируется модернизировать 18 светофоров в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На эти цели выделено более 122 миллионов рублей, основная часть которых поступит из федерального бюджета. Средства будут направлены на закупку и установку оборудования для автоматизированной системы управления дорожным движением в Казани и Набережных Челнах.

В Казани обновление затронет 13 светофорных объектов, включая пересечения улиц Декабристов и Горсоветской, Декабристов и Лушникова, Декабристов и Тверской, Чуйкова и Дружбы (пешеходный), Чуйкова и Лаврентьева и другие. В Набережных Челнах модернизируют шесть светофоров на пересечениях улиц Чулман с Королева, Дружбы Народов, Р. Беляева, пр. Автозаводский и других.

Работа по внедрению интеллектуальной транспортной системы в республике ведется с 2020 года. За четыре года было установлено 15 метеостанций, 15 информационных табло и модернизировано 99 светофоров. В 2024 году в регионе появилось 19 новых светофоров (13 в Казани и 6 в Набережных Челнах), два из которых оснащены системами видеонаблюдения и детектирования ДТП.

Кроме того, в Татарстане действует Единая платформа управления транспортной системой, которая включает 500 детекторов для мониторинга трафика и 88 комплексов фиксации нарушений ПДД. По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артема Чукина, такие меры уже доказали свою эффективность: пропускная способность улиц увеличилась, количество аварий и заторов сократилось, а средняя скорость проезда участков дорог выросла на 15%.

«Умная система» в Татарстане представляет собой сеть из более чем 1 тысячи современных комплексов стационарных, передвижных и мобильных устройств, установленных в местах концентрации ДТП. Все данные автоматически передаются в центр обработки данных Госавтоинспекции республики, что позволяет оперативно реагировать на изменения дорожной обстановки.

Эти меры направлены на повышение безопасности дорожного движения, снижение аварийности и улучшение транспортной инфраструктуры региона.