В Татарстане объяснили ограничения мобильного интернета при угрозе БПЛА

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Республика
17 июня 2025  17:02

В Министерстве цифрового развития Татарстана пояснили причины временного отключения мобильного интернета во время режима «Беспилотная опасность». Эта мера, введенная в последнюю неделю, направлена на предотвращение управления вражескими дронами через сотовые сети.

Как сообщили в ведомстве, при возникновении угрозы операторы связи ограничивают мобильный интернет, сохраняя работу голосовой связи и бесплатного Wi-Fi в общественных местах. Полное восстановление доступа происходит сразу после отмены режима.

Для решения бытовых проблем – оплаты покупок и вызова такси – Минцифры совместно с операторами разрабатывает механизм минимального доступа к критически важным сервисам. Жителям рекомендуют использовать проводной интернет и общественные Wi-Fi-точки, чей ограниченный радиус действия (до 100 м) не представляет угрозы.

С начала июня режим «Беспилотная опасность» вводился уже 7 раз. Актуальную информацию о его введении и отмене можно получать через приложение «МЧС России». Ведомство подчеркивает, что эти меры – вынужденная необходимость для обеспечения безопасности региона.

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