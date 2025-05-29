В Татарстане определили дату начала купального сезона

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Республика
29 мая 2025  14:31

Официальный старт купального сезона в Татарстане запланирован на 1 июня 2025 года. Как сообщила Регина Гаязова, начальник отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС по РТ, соответствующие рекомендации уже направлены во все муниципальные образования республики. Традиционный период летнего отдыха у воды продлится до 31 августа.

Особое внимание в этом году уделено организации безопасности на водоемах. С первого дня сезона начнут функционировать межведомственные мобильные группы, в состав которых войдут представители МЧС, правоохранительных органов, экологического ведомства и Всероссийского общества спасания на водах.

«Совместные патрули будут осуществлять ежедневный мониторинг пляжных зон, проводить профилактические беседы с отдыхающими и оперативно реагировать на любые нештатные ситуации», – подчеркнула Гаязова.

В преддверии открытия сезона спасатели проверят все официальные места для купания на соответствие требованиям безопасности. Особый контроль установят за соблюдением правил поведения на воде, включая запрет на купание в нетрезвом состоянии и заплывы за буйки.

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