В Татарстане открылся первый АГРО КООП класс

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Республика
9 июля 2026  20:22

В селе Мокрые Курнали Алексеевского района заработал первый в республике АГРО КООП класс. Его запустили и.о. председателя Госсовета РТ Марат Ахметов и председатель совета Центросоюза России Дмитрий Зубов.

С осени на базе местной школы начнутся занятия для учеников 10–11 классов, которые планируют связать карьеру с агробизнесом и цифровыми технологиями. Старшеклассники будут углублённо изучать математику, информатику и профильные кооперативные дисциплины.

По окончании выпускники получат не только школьный аттестат, но и диплом о среднем профессиональном образовании по специальности «Оператор технической поддержки». Проект поможет ребятам освоить востребованную профессию и остаться работать в родном селе — в Мокрых Курналях действуют кооператив «КОЛОС» и колхоз «Родина», готовые принять молодых кадров.

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