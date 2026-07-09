В Татарстане открылся юбилейный магазин КООП ОКОЛО

В селе Мокрые Курнали Татарстана заработал двухтысячный магазин сети КООП ОКОЛО. Торжественное открытие провели председатель совета Центросоюза России Дмитрий Зубов и и.о. председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

Глава Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов подчеркнул, что каждый такой объект — это возможность для сельчан покупать продукты рядом с домом без поездок в райцентр.

Руководитель Алексеевского райпо Ильнур Хайбуллин рассказал, что для юбилейной точки выбрали именно Мокрые Курнали благодаря сплочённому молодому коллективу из четырёх продавцов. Реконструкцию проводили без остановки торговли: товары временно переместили на склад, а зал полностью обновили — от стен до инженерных систем.

Жители уже положительно оценили обновлённый магазин. Сейчас в районе работает 27 торговых точек, почти 80% из них — формата КООП ОКОЛО. В планах — внедрять современные подходы и привлекать молодых специалистов.