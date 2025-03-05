В Татарстане отмечается незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

С 24 февраля по 2 марта в Татарстане зафиксирован небольшой рост случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Однако, по данным пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, уровень заболеваемости остаётся ниже эпидемического порога на 7,7%.

При этом количество госпитализаций, связанных с гриппом и ОРВИ, снизилось на 10% по сравнению с предыдущей неделей. Вместе с тем увеличилось число случаев заражения вирусом гриппа. Среди других распространённых вирусов выделяются РС-вирусы и риновирусы.

За отчётную неделю также зарегистрировано 135 случаев COVID-19, что на 9,4% меньше, чем за семь дней до этого.

С начала эпидемического сезона из-за роста заболеваемости занятия были временно приостановлены в 162 классах 61 школы, а одна школа была полностью закрыта. Однако на 3 марта 2025 года ни одна школа или класс не закрыты по причине ОРВИ или гриппа.

В течение эпидсезона в образовательных учреждениях республики благодаря ежедневным фильтрам было выявлено и отстранено от занятий 33 237 учеников и 1489 учителей с симптомами ОРВИ или повышенной температурой. Такие меры позволяют контролировать распространение инфекций и минимизировать риски для здоровья учащихся и педагогов.