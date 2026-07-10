В Татарстане отметят 283-ю годовщину со дня рождения Гавриила Державина

14 июля в России вспоминают Гавриила Романовича Державина – великого поэта и государственного деятеля. В Татарстане, который тесно связан с его именем, ежегодно проходят памятные мероприятия.

В Казани в 10:30 в Лядском саду у памятника поэту состоится церемония возложения цветов с участием представителей правительства республики, министерств культуры и юстиции, Союза писателей, общественности и жителей.

В Лаишево, на малой родине Державина, празднование начнётся в 14:00 на центральной площади – также возложение цветов и концерт. Напомним, к 280-летию поэта в Лаишевском районе открыт музей в рамках нацпроекта «Культура» (ныне – федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья»). Его экспозиция охватывает историю края, быт, археологию, державинскую эпоху, дворянский быт, советский период и современное развитие района.