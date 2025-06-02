В Татарстане ожидается неустойчивая погода с грозами и шквалистым ветром

2 июня в Татарстане сохранится переменчивая погода с чередованием облачности и кратковременных прояснений. Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, в течение суток практически на всей территории республики пройдут кратковременные дожди, местами сопровождающиеся грозами.

Особую осторожность следует проявлять в ночные часы, когда в отдельных районах ожидаются интенсивные ливни с градом. Ветер юго-западный, постепенно сменится на северо-западный направление со средней скоростью 7-12 м/с. В период грозовых явлений возможны опасные шквальные порывы до 20-25 м/с, что создает риск падения деревьев и повреждения слабо укрепленных конструкций.

Температурный фон останется комфортным для начала лета: ночные показатели составят +13…+18°C, дневные — +17…+22°C. Метеорологи рекомендуют жителям республики учитывать возможность резкого ухудшения погодных условий и при необходимости скорректировать планы на открытом воздухе.