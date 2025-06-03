В Татарстане 3 июня ожидается переменная облачность с умеренным ветром

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Республика
3 июня 2025  08:01

3 июня в республике установится умеренно теплая погода с температурным фоном от +17°C до +22°C. Согласно данным Гидрометцентра РТ, утренние показатели термометров начнутся с отметки +12°C, постепенно повышаясь к полудню.

Погодные условия будут формироваться под влиянием северо-западного воздушного потока со средней скоростью 6-11 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 14 м/с. Облачный покров будет неравномерным с периодическими прояснениями, осадки в дневное время синоптики не прогнозируют.

Прогноз на ближайшие сутки не содержит предупреждений об опасных явлениях.

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