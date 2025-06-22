В Татарстане ожидается похолодание в начале недели

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Республика
22 июня 2025  17:22

По данным Гидрометцентра республики, 23 июня жителей Татарстана ждет нехарактерное для летнего периода похолодание. Температурные показатели окажутся значительно ниже климатической нормы - отклонение составит 6-7 градусов.

В ночные часы столбики термометров опустятся до +5..+10°C, днем воздух прогреется лишь до +15..+21°C. Погода будет формироваться под влиянием гребня антициклона, поэтому существенных осадков не прогнозируется, лишь местами возможны кратковременные дожди.

Синоптики отмечают, что северный и северо-западный ветер усилится до 4-9 м/с, что создаст дополнительный дискомфорт из-за ощущения более низкой температуры. 

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Новости
В Татарстане ожидается похолодание в начале недели
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