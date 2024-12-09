В Татарстане ожидается резкое ухудшение погодных условий

Сильные снегопады и метели, сопровождающиеся ухудшением видимости, приближаются к Татарстану. По информации, предоставленной Гидрометцентром РТ, сегодня вечером и в течение завтрашнего дня в республике ожидаются значительные изменения в погоде из-за воздействия атмосферного фронта.

В частности, в ночь с понедельника на вторник и в течение вторника в отдельных районах Татарстана могут образоваться гололед и снежные заносы, а видимость упадет до 1000 метров. Кроме этого, ожидаются порывы ветра, скорость которых достигнет 16 м/с.

На дорожных магистралях региона при таких условиях появятся снежные накаты и гололедица. Также в вечернее время 9 декабря и в ночь на 10 декабря Татарстан охватит сильный снегопад.

Ранее метеоролог из Казанского федерального университета Тимур Аухадеев сообщал о приближающемся снежном покрове, который станет долгожданным событием для жителей региона в начале текущей недели.