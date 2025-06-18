В Татарстане ожидаются кратковременные осадки и грозы с температурой до +23

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Республика
18 июня 2025  08:19

Согласно данным Гидрометцентра Республики Татарстан, сегодняшний день принесет переменчивые погодные условия. На территории региона сохранится облачная погода с периодическими прояснениями, которая будет сопровождаться кратковременными осадками.

Наиболее интенсивные дожди ожидаются в восточных районах республики, где возможны грозовые явления. В дневные часы метеорологи не исключают выпадение локального града. Особое внимание специалисты обращают на усиление ветра - северо-восточные потоки достигнут скорости 4-9 м/с, с порывами до 12 м/с. В зоне грозовой активности ветер может кратковременно усиливаться до 15-18 м/с.

Температурный фон останется ниже климатической нормы для середины июня. После прохладного утра с показателями около +9°C воздух в течение дня прогреется до +18...+23°C. В столице региона - Казани - максимальная температура составит +20...+22°C.

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