 В Татарстане ожидаются похолодания до -23 градусов
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В Татарстане ожидаются похолодания до -23 градусов

На дорогах гололедица.

Республика
28 ноября 2022  08:26
Автор:
Ольга Ильина

Сегодня, 28 ноября, существенных осадков не предвидится. Температура воздуха днем ожидается от -8 до -13 градусов по Цельсию, обещают синоптики.

Во вторник, 29 ноября, осадков так же не будет. Ночью может похолодать на -13 и -18 градусов, при прояснениях до -22 градусов. Днем столбики термометров покажут от -8 до -13 градусов.

В среду ночью будет еще холоднее – от -14 до -19, а при прояснениях до -23 градусов. Днем температура воздуха будет варьироваться от -8 до -13 градусов. На дорогах гололедица. Все три дня на дорогах будет гололедица, рассказали в Гидрометцентре РТ.

Ранее «КВ» сообщали, какая погода ожидает татарстанцев в декабре.

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