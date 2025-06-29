В Татарстане планируют запустить сервис проката детских вещей

Республиканские власти рассматривают возможность создания специализированных пунктов аренды предметов первой необходимости для младенцев. Инициатива, направленная на поддержку молодых семей, в настоящее время проходит процедуру антикоррупционной экспертизы.

Согласно проекту постановления, воспользоваться услугой смогут родители или опекуны детей до полутора лет, имеющие российское гражданство или вид на жительство. Основным критерием для получения доступа к сервису станет факт получения единого пособия на ребенка.

Особое внимание в программе уделяется социально незащищенным категориям:

Студентам очной формы обучения до 25 лет

Многодетным семьям, где родителям не исполнилось 30

Матерям и отцам-одиночкам

Реализацию проекта планируют возложить на учреждения социального обслуживания населения. Это позволит обеспечить доступность сервиса во всех районах республики.

"Подобная инициатива поможет существенно снизить финансовую нагрузку на молодые семьи в первый, самый затратный период воспитания ребенка", - отмечают разработчики проекта.

В случае успешного прохождения всех согласований, первые пункты проката могут начать работу уже в текущем году.