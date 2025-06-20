В Татарстане подвели итоги акции «Судебные приставы - детям»

За долги по алиментам нерадивых родителей ждут серьезные наказания. И расплатиться в любом случае придется.

Первый заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по РТ Альберт Ибятуллин рассказал об итогах акции «Судебные приставы - детям», которая проходила с 19 мая по 2 июня. Цель ее - восстановление прав детей. В этот период судебные приставы республики более плотно работали с должниками по алиментам.

Алиментщиками всегда занимаются отдельно выделенные сотрудники. Ведь нагрузка на одного пристава - это тысячи исполнительных производств в год. А делам по взысканию алиментов нужна зеленая улица. Поэтому в дни проведения акции количество личного состава, занимающегося только этим вопросом, было увеличено примерно вдвое.

Как отметил Ибятуллин, в этот период с должников по алиментам удалось взыскать порядка 70 млн рублей. «Если сравнивать это число со среднестатистической неделей, то взыскания увеличились в два раза», - сказал спикер.

Также он озвучил некоторые интересные данные. Например, на сегодня по республике около 26 тыс. человек имеют задолженность по алиментам. Примерно тысяча из них - женщины, лишенные родительских прав.

Наиболее часто применяемые к должникам-алиментщикам меры - арест, накладываемый на какое-либо имущество (обычно на транспортное средство), и запрет на выезд за границу. Кстати, замок на государственную границу вешают, как правило, перед теми, кто задолжал от 30 тыс. рублей. Но в случае долгов по алиментам достаточно накопить долг всего в 10 тыс. рублей. И достаточно всего лишь на пять дней просрочить выплату долга. Так, на данный момент около 90% должников по алиментам не могут выехать из страны.

Впрочем, совсем не любящие отдавать своим детям долги по судебному решению могут получить и 15 суток ареста либо обязательные общественные работы. Если и в этом случае не заплатить алименты, заводится уже уголовное дело. Таких злостных должников на сегодня в Татарстане более 40.